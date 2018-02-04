Fenerbahçe taraftarından yönetime istifa çağrısı!
Yaşadığı puan kayıplarıyla ligin zirvesinden zaklaşan Fenerbahçe'de taraftarlar yönetime ve hakeme sert tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe tribünlerinden, kritik maçta yaşanan puan kaybı sonrası “Yönetim istifa” sesleri yükseldi. Fenerbahçe’nin başkan adaylarından Ali Koç’a da destek veren tribünler “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” tezahüratında bulundu. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara tüm stat eşlik etti.
Fenerbahçe taraftarları, yönetimini beğenmedikleri Mete Kalkavan’ı da maç boyunca protesto etti.
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