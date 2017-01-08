Fenerbahçe Trabzonsporlu oyuncu ile anlaştı
Fenerbahçe atağa kalktı. Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe anlaşma imzalayacak.
Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor’dan ayrılmayı kafasına koyan, Galatasaray ve Beşiktaş’tan teklif almasına rağmen sarı-lacivertlileri tercih eden Ekici’nin transferi kesinlik kazandı. Dirk Advocaat’ın da istediği 26 yaşındaki yıldız oyuncu, “Ben sarı-lacivertli formayı giymek istiyorum. Fenerbahçe’yle anlaştım. Bunu da yönetime ilettim” derken “Giderken Trabzonspor’a para kazandırmak istiyorum. Ancak aklımda başka bir kulüp yok. Devre arasında gidemezsem de sezon sonunda Fenerbahçe’ye imza atacağım” ifadesini kullandı. Ekici’nin bu sözleri, Beşiktaş’ın Tolgay ve Olcay’ın yanı sıra Rodolfo’yu da kiralık vererek Fenerbahçe’ye transfer çalımı atmak isteyen Beşiktaş’ın teklifini boşa çıkard
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