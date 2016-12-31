Fenerbahçe transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Zorya'dan yetenekli oyuncu Alexander Karavaev'i transfer etti.
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