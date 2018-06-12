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Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında.14171
  • Giriş : 12.06.2018 / 17:57:00

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı.

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Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, tefecilik, haraç, yağma ve yaralama suçlarına karışan 'Kazan' çetesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde, 40 ayrı tefecilik, haraç, yağma ve silahla yaralama suçlarına karışan 'Kazan' çetesine yönelik çalışma başlattı. Kazan çetesine yönelik İstanbul, Giresun, Sinop, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Ertan Kazan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı. Operasyonda, Anadolu Genç Fenerbahçe lideri İbrahim Gümüştekin de 'Kazan' çetesiyle ortak hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gümüştekin'in kaldığı adreste yapılan operasyonda 1 adet MP5 marka otomatik silah ele geçirildi.

7 TABANCA BULUNDU

Kazan çetesi üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda da, 1 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet muşta, 7 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 889 adet fişek ve 15 adet senet ele geçirildi.

HABERTURK

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