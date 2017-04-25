Fenerbahçe üst üste 3. kez Final Four'da!
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off serisinde sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 mağlup ederek üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselerek tarih yazdı.
Fenerbahçe, serinin Yunanistan'da oynanan ilk 2 maçını da 58-71 ve 75-80'lik skorlarla kazanmıştı.
FENERBAHÇE: 79 - PANATHINAIKOS SUPERFOODS: 61
1. Periyot Sonucu: 18-17
2. Periyot Sonucu: 37-30 (19-13)
3. Periyot Sonucu: 52-42 (15-12)
4. Periyot Sonucu: 79-61 (27-19)
MAÇTAN NOTLAR
Ülker Sports Arena doldu
THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods arasında oynanan serinin üçüncü maçına, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Seride 2-0 önde olan ve Dörtlü Final'e yükselmek için parkeye çıkan sarı-lacivertli takım, coşkulu bir taraftar kitlesi önünde mücadele etti. Fenerbahçeli taraftarlar 13 bin 800 kapasiteli Ülker Sports Arena'yı tıklım tıklım doldurdu. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki hemen hemen her maçta tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli basketbolseverler, Dörtlü Final yolunda takımlarını yine yalnız bırakmadı. Taraftarlar maçtan önce kendilerine dağıtılan Türk ve Fenerbahçe bayraklarıyla görsel şölen yaptı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı her zamanki gibi sarı-lacivertli oyuncuların oturduğu bölümün arkasından takip etti.
Pero Antic'e sevgi gösterisi
Fenerbahçeli taraftarlar, Makedon oyuncuları Pero Antic'e sahip çıktı. Eski bir Olympiakos oyuncusu olan ve Atina'daki maçlarda Panathinaikos taraftarlarının tepkisini çeken Antic'e, sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Basının ilgisi büyük oldu
Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods maçına hem ulusal hem de uluslararası basın büyük ilgi gösterdi. Ülker Sports Arena'daki maçta 70'i muhabir ve kameraman, 18'i fotomuhabiri olmak üzere 88 gazeteci görev aldı. Müsabakayı 16 yabancı gazeteci de basın tribününden takip etti.
Beinsports
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