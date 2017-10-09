Fenerbahçe, Van Persie'den umudunu kesti
Talihsiz bir sakatlık geçiren ve 3 hafta sahalardan ayrı kalacağı söylenen Fenerbahçeli oyuncu Robin Van Perise 39 gündür düz koşu yapmak için bile sahaya çıkamadı.
Tecrübeli futbolcudan artık teknik heyetin dahi umudunu kestiği ve takımdan ayrılacağı günü beklediği ifade edildi. Robin Van Persie'nin istediği zaman Samandıra'ya geldiği, kimseyle konuşmadan tesislerden ayrıldığı öğrenildi. Takıma ne zaman geri döneceğine dair hiçbir bilgi yok.
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında Robin Van Persie'yi kadrodan çıkarıp, yerine Eljif Elmas'ı dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TRT
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