Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için kapışacak
Futbolseverlerin heecanla takip ettiği kupada ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Fener ile Beşiktaş kapışacak.
Fenerbahçe ile mücadele edecek Beşiktaş kendi sahası Vodafone Arena'da oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarında 4. maçlar, daha önce ertelenen Gençlerbirliği-Amedspor maçı dışında tamamlandı.
C Grubu'nda dün akşam oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti. Bu grupta Gençlerbirliği 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği C Grubu'nun ikincisi, D Grubu'nun birincisi ile karşılaşıyor. D Grubu'nun lideri ise 10 puan toplayan Beşiktaş.
Siyah beyazlı takım zirvedeki yerini korur, Fenerbahçe de ikinci olursa son 16 turuna birbirleriyle eşleşecekler.
Tek maçlı eleminasyon usulünün geçerli olduğu için de karşılaşma, D Grubu'nun birincisi Beşiktaş'ın sahasında yani Vodafone Arena'da oynanacak.
İKİ TAKIMIN KUPADA KALAN MAÇLARI:
BEŞİKTAŞ:
18 Ocak 2017 Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği
25 Ocak 2017 Kayserispor - Beşiktaş
FENERBAHÇE:
18 Ocak 2017 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
25 Ocak 2017 Fenerbahçe - Amedspor
HÜRRİYET
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