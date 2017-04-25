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Fenerbahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi.17626
  • Giriş : 25.04.2017 / 17:56:00

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olayları affetmedi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 2 takıma da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezayı kesti.

Süper Lig’in 28. haftasının geride kalmasının ardından PFDK sevkleri de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) sevklere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Osmanlıspor Kulübü’nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü’nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü’nün 22.04.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13/5 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü’nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlik Spor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki"saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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