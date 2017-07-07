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Fenerbahçe Volkan'ın sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe Volkan'ın sözleşmesini feshetti!.22487
  • Giriş : 07.07.2017 / 19:34:00

Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Şen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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2015 yılında kendini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atan Volkan Şen'in sözleşmesi feshedildi.

Fanatik'in haberine göre, Emmanuel Emenike'yi Yunan ekibi Olympiakos'a satan Sarı Lacivertliler, bugün de bir diğer kadro dışı futbolcu Volkan Şen'le ilişkini kesti.

Uzun süredir Emenike ve Van der Wiel'le birlikte takımdan ayrı antrenman yapan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde tesislere giderek eşyalarını toplamıştı. Bugün ise kulüp yöneticileriyle bir araya gelen Volkan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. Serbest kalan 30 yaşındaki futbolcu, istediği kulübe bedelsiz bir şekilde imza atabilir.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında 2,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Volkan Şen, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 76 resmi karşılaşmda 8 gol atıp, 13 asist yaptı.

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