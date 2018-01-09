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Fenerbahçe, Volkan Şen'e dava açtı!

Fenerbahçe, Volkan Şen'e dava açtı!.17253
  • Giriş : 09.01.2018 / 08:12:00

Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Volkan Şen'e dava açtı.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Kulübü, teknik adam Aykut Kocaman'ın oyunlarda yer vermediği ve sözleşmesi feshedilen Volkan Şen'e dava açtı.

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen’in sözleşmesini fesh etmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe’ye 700 bin Euro ödeme yapacaktı.

28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor’a imza attı.

Volkan’ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler’e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi

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