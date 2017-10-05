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Fenerbahçe'ye Aleyna Tilki şoku! Tepki geldi

Fenerbahçe'ye Aleyna Tilki şoku! Tepki geldi.31161
  • Giriş : 05.10.2017 / 16:21:00

Fenerbahçe-Banvit maçında Aleyna Tilki'nin şarkısı çalınca ortalık karıştı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe ile Banvit maçında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında salonda hoparlörden 'Sen olsan bari' şarkısı çalınca tribünlerden büyük tepki geldi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar şarkıyı ıslıkla protesto etti. Bu şarkı, Galatasaray’da Gomis gol attığında TT Arena’da çalınıyordu.

Bafetimbi Gomis’in bu parçayı çok sevdiği ve dans ederken ortaya çıkan görüntüleri sonrası böyle bir karar alındığı biliniyordu.

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