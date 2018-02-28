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Fenerbahçe'ye büyük şok! 2-5 maç ceza!

Fenerbahçe'ye büyük şok! 2-5 maç ceza!.17626
  • Giriş : 28.02.2018 / 11:12:00

Fenerbahçe'ye oyuncu Jose Fernandao'dan kötü haber geldi.

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Beşik Modelleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a yenilerek ağır yara alan Fenerbahçe'ye oyuncu Jose Fernandao'dan kötü haber geldi.

Brezilyalı yıldız attığı gol sonrasında tribünlere yaptığı hareketler nedeniyle TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK’ya sevk edildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yapılan açıklamada, “ Fenerbahçe futbolcusu Jose Fernandao’nun müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27 Şubat 2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

2 ila 5 maç arası ceza alması beklenen Fernandao tedbirli olarak sevk edildiği için yarınki derbide de yok.

HABERTURK

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