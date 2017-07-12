Fenerbahçe'ye Emre Mor şoku! O da peşinde
Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena, Kameni ve Nabil Dirar'la sağlamlaştırdığı kadrosuna Emre Mor'u da dahil etmek istiyor.
GEÇEN sezonun başında Danimarka’nın Nordsjaelland kulübünden 9 milyon 750 bin Euro karşılığında henüz 18 yaşındayken Borussia Dortmund’a transfer olan Emre özellikle A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda göz doldurmuş ve Türkiye’de taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Ancak istediği patlamayı Borussia Dortmund’da yapmayı başaramayan genç oyuncu, Alman ekibi tarafından biraz daha tecrübe kazanması için kiralık gönderilmeyi düşünülüyordu.
BU konuda girişimlere başlayan F.Bahçe belli bir yol kat etmiş ve B.Dortmund’un kiralama bedeli olarak istediği 4 milyon Euro’yu yarı yarıya düşürerek beklemeye geçmişti. Ancak araya Alman temsilcisinin yeni teknik direktörü Peter Bosz girdi.
GENÇLERE verdiği önemle bilinen Ajax’ı çalıştırdığı dönemden beri Emre Mor’un farkında olan Bosz, yönetimle yaptığı görüşmede milli oyuncuyu en azından sezon öncesi kampında görmek istediğini ve kiralık gönderilip gönderilmemesine bundan sonra karar vereceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından F.Bahçe’nin Emre Mor transferi şimdilik zora girdi.
FORVET İÇİN SON 9 GÜN
EMENIKE’Yİ gönderen, sakatlığını yeni atlatan Fernandao’dan da çok bir şey beklemeyen F.Bahçe, Robin Van Persie’nin yanına mutlaka bir santrfor almak için uğraşıyor. Bu ayın 27’sinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sezonun ilk resmi maçını oynayacak olan sarı-lacivertliler 21 Temmuz’a kadar UEFA’ya kadrosunu bildirmek zorunda. Bu nedenle yönetim 9 gün içinde forvet transferini bitirip kadroya adını yazdırmak istiyor.
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