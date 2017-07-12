Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'ye Emre Mor şoku! O da peşinde

Fenerbahçe'ye Emre Mor şoku! O da peşinde.17781
  • Giriş : 12.07.2017 / 09:51:00

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Emre Mor ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena, Kameni ve Nabil Dirar'la sağlamlaştırdığı kadrosuna Emre Mor'u da dahil etmek istiyor.

GEÇEN sezonun başında Danimarka’nın Nordsjaelland kulübünden 9 milyon 750 bin Euro karşılığında henüz 18 yaşındayken Borussia Dortmund’a transfer olan Emre özellikle A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda göz doldurmuş ve Türkiye’de taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Ancak istediği patlamayı Borussia Dortmund’da yapmayı başaramayan genç oyuncu, Alman ekibi tarafından biraz daha tecrübe kazanması için kiralık gönderilmeyi düşünülüyordu.

BU konuda girişimlere başlayan F.Bahçe belli bir yol kat etmiş ve B.Dortmund’un kiralama bedeli olarak istediği 4 milyon Euro’yu yarı yarıya düşürerek beklemeye geçmişti. Ancak araya Alman temsilcisinin yeni teknik direktörü Peter Bosz girdi.

GENÇLERE verdiği önemle bilinen Ajax’ı çalıştırdığı dönemden beri Emre Mor’un farkında olan Bosz, yönetimle yaptığı görüşmede milli oyuncuyu en azından sezon öncesi kampında görmek istediğini ve kiralık gönderilip gönderilmemesine bundan sonra karar vereceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından F.Bahçe’nin Emre Mor transferi şimdilik zora girdi.

FORVET İÇİN SON 9 GÜN

EMENIKE’Yİ gönderen, sakatlığını yeni atlatan Fernandao’dan da çok bir şey beklemeyen F.Bahçe, Robin Van Persie’nin yanına mutlaka bir santrfor almak için uğraşıyor. Bu ayın 27’sinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sezonun ilk resmi maçını oynayacak olan sarı-lacivertliler 21 Temmuz’a kadar UEFA’ya kadrosunu bildirmek zorunda. Bu nedenle yönetim 9 gün içinde forvet transferini bitirip kadroya adını yazdırmak istiyor.

ŞAMPİY10

Eski TRT çalışanlarına gözaltı

Tudor: Sneijder bu takımda oynayamaz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tudor: Sneijder bu takımda oynayamaz

Tudor: Sneijder bu takımda oynayamaz

Galatasaray Kulübü'nde Wesley Sneijder gerilimi devam ediyor.

Diego Costa adım adım Beşiktaş'a geliyor

Diego Costa adım adım Beşiktaş'a geliyor

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa, adım adım Beşiktaş'a geliyor.

 

Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gidiyor?

Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gidiyor?

Emre Mor Beşiktaş'a mı F.Bahçe'ye mi gideceği kesinlik kazanıyor.

Roma'dan Beşiktaş'a Oğuzhan için 44 milyon

Roma'dan Beşiktaş'a Oğuzhan için 44 milyon

İtalyan devi Roma, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan için harekete geçti.

 

Gomis isyan bayrağını açtı: Beni görmüyorlar

Gomis isyan bayrağını açtı: Beni görmüyorlar

Galatasaray'da Drogba'nın da isyan ettiği pas konusunda Gomis'ten de tepki geldi.

Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması

Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması

Şenol Güneş, Arda Turan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya