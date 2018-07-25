Fenerbahçe'ye haciz şoku! İki minibüs birden
Fenerbahçe'de büyük şok. Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalarda bahsettiği faktoring şirketleri ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözlerinin nedeni ortaya çıktı. Bir şirketin Sarı-Lacivertli kulübün 2 minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı 'Camiaya Sesleniş' konuşmasında mali tablo konusunda ortaya koyduğu karanlık tablonun yankıları sürüyor.
Sarı-Lacivertli kulübün 621 milyon Euro (3.4 milyar TL) borcu olduğunu açıklayan Koç'un açıklamalarında faktoring şirketleri ile ilgili ifadeleri dikkat çekmişti. "Faktoring şirketleriyle görüşüyoruz. Sağ olsunlar bazıları anlayış gösteriyorlar. Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini hemen başlatsınlar" diyen Koç'un bu açıklamasının altındaki gerçek de ortaya çıktı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Bir faktoring şirketinin Fenerbahçe'nin iki minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi. Ancak Koç ve kurmaylarının dünkü açıklamalarında da altını çizdiği gibi bu sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Federasyon'dan Yunanistan mesajı geldi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yunanistan ile ilgili mesaj paylaştı.
Flaş! Fatih Terim, o futbolcuyu veto etti
Teknik adam Fatih Terim, golcü oyuncu Stevan Jovetic'i veto etti.
Beşiktaş maçını Ukraynalı hakem yönetecek
Beşiktaş maçını Ukraynalı hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.
Podolski'den Mesut Özil için mesaj geldi
Alman forvet oyuncusu Podolski'den Mesut Özil için mesaj geldi.
Beşiktaş'tan açıklama! Fabri yuvadan uçuyor
Fabri'nin transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığı resmen açıklandı.