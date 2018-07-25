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Fenerbahçe'ye haciz şoku! İki minibüs birden

Fenerbahçe'ye haciz şoku! İki minibüs birden.18435
  • Giriş : 25.07.2018 / 18:37:00

Bir şirketin Fenerbahçe'ye ait 2 minibüse haciz getirttiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de büyük şok. Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalarda bahsettiği faktoring şirketleri ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözlerinin nedeni ortaya çıktı. Bir şirketin Sarı-Lacivertli kulübün 2 minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı 'Camiaya Sesleniş' konuşmasında mali tablo konusunda ortaya koyduğu karanlık tablonun yankıları sürüyor.

Sarı-Lacivertli kulübün 621 milyon Euro (3.4 milyar TL) borcu olduğunu açıklayan Koç'un açıklamalarında faktoring şirketleri ile ilgili ifadeleri dikkat çekmişti. "Faktoring şirketleriyle görüşüyoruz. Sağ olsunlar bazıları anlayış gösteriyorlar. Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini hemen başlatsınlar" diyen Koç'un bu açıklamasının altındaki gerçek de ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bir faktoring şirketinin Fenerbahçe'nin iki minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi. Ancak Koç ve kurmaylarının dünkü açıklamalarında da altını çizdiği gibi bu sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

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