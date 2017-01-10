Fenerbahçe'ye İngitere'den kötü haber
Jeremain Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland Kulübü, Fenerbahçe'nin takas teklifini reddetti.
Teknik direktör Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda, Ocak transfer döneminde mutlaka bir yaratıcı orta saha almak için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe, bir diğer taraftan da kiralık forma giyen Jeremain Lens'in bonservisine sahip olmanın yollarını arıyor.
Hollandalı futbolcunun 9 milyon Euro'luk (36 milyon TL) bonservis ücretini yüksek bulan Sarı Lacivertliler, bu fiyatı aşağı çekmek amacıyla kadro dışı kalan Emenike ve Van der Wiel'i takasta kullanmayı önerdi. Ancak transferden ciddi bir kaynak yaratıp, bu gelirle takıma yeni oyuncular katmayı düşünen Sunderland menajeri David Moyes'un ise bu iki ismin takıma fayda sağlamayacağı gerekçesiyle teklifi kesin bir dille reddettiği öğrenildi.
Lens'in takımda kalmak istemesini büyük bir koz olarak elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, bu saatten sonra fiyatı aşağı çekmek için pazarlık yapması bekleniyor.
FANATİK
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