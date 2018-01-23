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Fenerbahçe'ye kötü haber! Kemiğinde ödem çıktı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Kemiğinde ödem çıktı.17626
  • Giriş : 23.01.2018 / 10:37:00

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

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Büyüyen Beşik

Bursaspor-Fenerbahçe maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Hollandalı yıldız Vincent Janssen'in pazar günü oynanacak maçta yer almayacağı açıklandı.

Art arda Kasımpaşa ve Bursa maçlarında sol ayağına darbe alan Janssen'in baş parmağında delik oluşmuş ve bu ödem yapmıştı. 8 Aralık 2017'den bu yana uygulanan tedavi sonuç vermezken, ödem dağılmadı.

Sağlık heyeti, Janssen'in tedaviye olumlu yanıt vermemesi üzerine oyuncuyu yeniden tetkike alırken kemikte ödem olduğu görüldü. Şimdi yeni bir tedavi yöntemi üzerinde durulacağı öğrenildi. Uzun süre sahadan uzak kalan oyuncunun psikolojik anlamda da çöküntü yaşadığı kaydedildi. Janssen'in Antalya kampında bireysel çalışma yaptığı, takımla idmanlara çıkamadığı için moral olarak çöküş yaşadığı belirtildi. Aykut Kocaman ve futbolcuların oyuncuyla sık sık görüşüp moral verdiği gelen bilgiler arasında.

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