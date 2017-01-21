Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadro dışı!
Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Ülker Stadı'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe'nin oynayamayacağı öğrenildi.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçının 84. dakikasında sakatlanan ve yerini genç oyuncu Samed Karakoç'a bırakan Aatif'in dizindeki sakatlığın ciddi olduğu, 10 gün kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere, 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-2 sona eren Adanaspor maçında Dick Advocaat tarafından oyundan alındığı esnada seyirciler tarafından ıslıklanmış ancak bu tepkinin Aatif'in performansından ötürü mü yoksa Trabzonspor'a gitmediği, dolayısıyla da Mehmet Ekici transferinin gerçekleşmemesinden ötürü mü olduğu anlaşılmamıştı.
FANATİK
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