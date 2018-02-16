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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber.11557
  • Giriş : 16.02.2018 / 08:11:00

Fenerabahçe'ye Hollandalı yıldız oyuncu Janssen'den kötü haber geldi.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu top koşturamayan golcü oyuncu Janssen'ın bir kez daha MR'ı çekildi.

Yapılan kontrollerde, ödemin geçmediği tespit edildi. 23 yaşındaki oyuncunun iki haftalık aralıklarla MR’ı çekilmeye devam edecek.

Janssen, 24 Şubat’ta bir kez daha muayeneye girecek. Ödemin geçtiği tespit edilirse, yıldız futbolcu mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacak.

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