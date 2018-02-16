Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber
Fenerbahçe'de forma giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu top koşturamayan golcü oyuncu Janssen'ın bir kez daha MR'ı çekildi.
Yapılan kontrollerde, ödemin geçmediği tespit edildi. 23 yaşındaki oyuncunun iki haftalık aralıklarla MR’ı çekilmeye devam edecek.
Janssen, 24 Şubat’ta bir kez daha muayeneye girecek. Ödemin geçtiği tespit edilirse, yıldız futbolcu mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacak.
FANATİK
DİĞER HABERLER
PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kesilen cezalarla ilgili açıklama yaptı.
Altıntop: Beşiktaş'ın Bayern'i elemesi mucize
Hamit Altıntop, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Anderson Talisca krizi yaşanıyor
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili kriz yaşanıyor.
Galatasaray Başkanı gözyaşları içinde açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çıkan haberlere açıklık getirdi.
Fatih Terim'den oyuncularına önemli uyarı
Teknik adam Fatih Terim'den oyuncularını liderlik konusunda uyardı.
Dünyaca ünlü yıldız, Beşiktaş'la imzaladı
Dünyaca ünlü yıldızın Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.