Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakip!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile eşleşti.
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç 7 ya da 8 Ağustos tarihinde Portekizde, rövanşı ise 14 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak. Bu turu geçen takım, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalacak. Elenen takım ise Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.
Fenerbahçe ve Benfica, son olarak 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ilk maçta Fenerbahçe, Egemen’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ancak Portekiz’de oynanan rövanşı 3-1 kazanan ev sahibi takım, Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükselmişti. O maçta Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica’nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.
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