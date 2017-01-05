Fenerbahçe'ye şok! Gelmek istemediler!
Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin peşine düştüğü golcü futbolcular Hatem Ben Arfa ve Memphis Depay'dan olumsuz yanıt geldi.
PSG’de forma giyen Ben Arfa’nın takımda kalacağını açıklaması, Manchester Unitedlı Depay’ın da gelmek istememesi sonucu Fenerbahçe yönetimi görüşmelere noktayı koydu.
Bu arada Hollanda basını, Feyenoordlu Eljero Elia için Sarı-Lacivertliler’in yeniden devreye girdiğini iddia etti.
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