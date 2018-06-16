Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'ye sürpriz isim! Menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'ye sürpriz isim! Menajeri İstanbul'da.20831
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:47:00

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda çok sıcak bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports’un haberine göre; sarı-lacivertli takımın, teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği PSV’nin hocası Phillip Cocu’nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Artık Cocu ile Fenerbahçe arasında son detaylar görüşülüyor… Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Cocu’nun pazar ya da pazartesi günü İstanbul’da olması ve kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son 4 sezonda 36 kez şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör ve ofansif bir oyun sistemini belirliyor. Cocu, geçen yıl PSV takımı ile 87 gol atma başarısı gösterdi ve bitime 4 hafta kala Ajax’ı 3-0 mağlup ederek mayıs ayında şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ayağa kalktı! Validen flaş açıklama!

Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen yakalandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında

Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında

Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

Soçi'deki gol düellosunda Ronaldo resitali!

Soçi'deki gol düellosunda Ronaldo resitali!

2018 Dünya Kupası C grubu açılış maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

 

Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?

Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?

Leipzig forması giyen Bruma'nın Galatasaray'a döneceği iddiaları öne sürülmeye başlandı.

Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!

Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!

Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Portekiz'de buldu.

 

Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı

Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı

Akhisarspor ile genç teknik adam Okan Buruk yollarını ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ali Koç'a telgraf gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya