Fenerbahçe'ye sürpriz isim! Menajeri İstanbul'da
Fenerbahçe, teknik direktör konusunda çok sıcak bir gelişme yaşandı.
BeIN Sports’un haberine göre; sarı-lacivertli takımın, teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği PSV’nin hocası Phillip Cocu’nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
Artık Cocu ile Fenerbahçe arasında son detaylar görüşülüyor… Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Cocu’nun pazar ya da pazartesi günü İstanbul’da olması ve kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son 4 sezonda 36 kez şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör ve ofansif bir oyun sistemini belirliyor. Cocu, geçen yıl PSV takımı ile 87 gol atma başarısı gösterdi ve bitime 4 hafta kala Ajax’ı 3-0 mağlup ederek mayıs ayında şampiyonluğa ulaştı.
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