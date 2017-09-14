Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası geldi
Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumunda oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yaşanan olaylara ceza geldi PFDK, Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilere 1 maç men ve 100 bin TL ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.09.2017 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle: "Fenerbahçe’nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Üst D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.
TRT
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