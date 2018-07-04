Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber
Dünya Kupası'nda ülkesi Kolombiya formasıyla herkesin dikkatini çeken Yerry Mina'dan Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt geldi.
Dünya Kupası'nda attığı gollerle herkesin dikkatini çeken, Fenerbahçe'nin de çok istediği Yerry Mina'nın Barcelona'dan ayrılması durumunda ya La Liga devam etmek ya da Premier Lig tercihini kullanmak istediği öğrenildi. Başarılı stopere Almanya'dan da teklif var.
Kolombiya Dünya Kupası'ndan elendi ancak Güney Amerika ekibinin başarılı stoperi Yerry Mina adeta turnuvaya damga vuran isimlerden biri oldu. Grup maçları ve dün akşam İngiltere karşısında attığı golle birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Mina'nın Barcelona'dan ayrılması durumunda yine La Liga'yı tercih edeceği, ikinci sırada ise Premier Lig opsiyonunu tuttuğu öğrenildi.
Turnuva öncesinde en büyük talibinin Fenerbahçe olduğu Mina, attığı gollerin ardından Liverpool ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin de dikkatini çekti. 23 yaşındaki savunmacının La Liga'da güçlü bir takım olmazsa Premier Lig'den gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.
Mina'yı İspanya'dan Sevilla da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon devre arasında oyuncuya 11,8 milyon euro bonservis ödeyen Barcelona ise savunmacısını satılık olarak değil, tecrübe kazanması amacıyla kiralık seçeneğiyle elinden çıkarmayı düşünüyor.
FANATİK
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