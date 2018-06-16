Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!
Dört koldan teknik direktör arayan Fenerbahçe, tercihini büyük ölçüde belirledi. Eğer bir son dakika sürprizi olmazsa yeni sezonda Sarı-Lacivertliler’in kulübesinde Phillip Cocu olacak. PSV’yi Hollanda’da son 4 sezonda 3 kez şampiyonluğa ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın hafta başında İstanbul’da olması ve resmi imzayı atması bekleniyor. Transferin kısa öyküsüne gelince...
İSMİ HEP AKILDAYDI
Wenger, Buvac, Van Gaal gibi isimler öne çıksa da Fenerbahçe’nin sportif direktörü Comolli ve Başkan Ali Koç’un aklında gizli tuttuğu isimler hep vardı. O isimlerden biri de Cocu’ydu. Başarılı teknik adamın menaceri Rob Jansen İstanbul’a davet edildi ve görüşmeler yapıldı. Bu temaslar son derece olumlu geçti ve prensipte anlaşmaya varıldı.
TAZMİNAT ÖDENEBİLİR
Cocu’nun Fenerbahçe’nin hocası olması yönünde tek sıkıntı ise PSV ile 1 yıl daha devam eden mukavelesi. Bu konuyu ya Cocu kulübüyle uzlaşma yoluna giderek çözecek ya da Fenerbahçe çok astronomik olmayan bir tazminat bedeli ödeyerek yeni teknik adamının pürüzlerini ortadan kaldıracak.
Fanatik
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