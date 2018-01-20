Fenerbahçe yeni yıla 3 puanla girdi: 2-1
Fenerbahçe, rakibi Göztepe'yi evine eli boş yolladı.
Fenerbahçe, ligin 2. yarısına Göztepe galibiyetiyle başladı. Sarı lacivertliler, uzatmada gelen golle maçı 2-1 kazanıp 2018'e mutlu başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında takımını 4 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, son lig karşılaşmasına göre değişikliklere gitti. Süper Lig'de 23 Aralık'ta Atiker Konyaspor'la oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Luis Neto sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena ve Oğuz Kaan Güçtekin yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao ilk 11'de oynadı. Göztepe'de ise Sabri'nin yerine Tanju sağ bek olarak ilk 1'de başladı. Kadu'nun 1'e döndüğü sarı kırmızılılarda Scarione'nin yerine 1'e iren isim Tayfur'du.
Maça Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Henüz 1. dakikada Aatıf'ın kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Giuliano rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Top üst direkten geri döndü.
Ancak Fenerbahçe'nin baskısı sonuç verdi ve 15. dakikada sarı lacivertliler öne geçti. Sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Fernandao kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 317 gün sonra ligde golle tanıştı. Bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Brezilyalı son olarak geçen sezon Alanya'ya gol atmıştı.
İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 2. yarıdaki ilk bireysel hatada golü kalseinde gördü. 59. dakikada İsmail'in pasında Sktrel hata yapınca jahovic tıopu kaptı ve oyuna yeni giren Poko'yu gördü. Başarılı futbolcu da skora dengeyi getirdi.
Son dakikalarda baskısnıı artıran Fenerbahçe, uzatmanın 3. dakikasında golü buldu. Dirar'ın ortasında Kosanovic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Böylece maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ligin 2. yarısına galibiyetle başlamış oldu.
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