Facebook Twitter Rss

Fenerbahçeli kaleci Volkan'dan şok retweet!

Fenerbahçeli kaleci Volkan'dan şok retweet!.21586
  • Giriş : 14.02.2018 / 13:35:00

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, sosyal medyayı salladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan tecrübeli isim Volkan Demirel, bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir tweeti retweetledi.

PFDK tarafından Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.

HÜRRİYET

Canikli, NATO genel sekreteri ile görüştü

Ünlü iş adamı gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray Başkanı gözyaşları içinde açıkladı

Galatasaray Başkanı gözyaşları içinde açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çıkan haberlere açıklık getirdi.

Hasan Şaş'tan Beşiktaş için açıklama geldi

Hasan Şaş'tan Beşiktaş için açıklama geldi

Galatasaray Teknik Direktör Yardımcısı Hasan Şaş'tan Beşiktaş için açıklama geldi.

 

Burak Yılmaz'dan açıklama: Zirveden kopmadık

Burak Yılmaz'dan açıklama: Zirveden kopmadık

Tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, takımına dair iddialı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş-Fener derbisinin tarihi açıklandı

Beşiktaş-Fener derbisinin tarihi açıklandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği tarih belli oldu.

 

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Sarı-lcivertli ekipte başantrenör Jan De Brandt'ın sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray istemişti, kadro dışı bırakıldı

Galatasaray istemişti, kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın bir dönem ilgilendiği Okaka ile ilgili çarpıcı bir karar verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya