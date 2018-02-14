Fenerbahçeli kaleci Volkan'dan şok retweet!
Fenerbahçe'nin kalesini koruyan tecrübeli isim Volkan Demirel, bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir tweeti retweetledi.
PFDK tarafından Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.
HÜRRİYET
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