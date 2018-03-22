Facebook Twitter Rss

Fenerbahçeli oyuncudan Beşiktaş'a gözdağı

Fenerbahçeli oyuncudan Beşiktaş'a gözdağı.17626
  • Giriş : 22.03.2018 / 08:43:00

Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen, Beşiktaş'a gözdağı verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Talihsiz bir sakatlık yaşayan ve ayak parmaklarındak sorun nedeniyle forma giyemeyen Janssen, takımının Beşiktaş'la olan mücadelesine destek verecek.

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen, sahalara dönmek için artık gün sayıyor.

Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren Hollandalı forvet, milli ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak. Beşiktaş ile 18 Nisan'daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen'in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda oldukça sabırsız olduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli futbolcunun, "Futbolu çok izledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beşiktaş maçına kadar tam hazır olup golle dönmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Öte yandan İsmail Köybaşı'nın da durumunun yakından takip edildiği, tecrübeli sol bekin yine Janssen gibi milli ara sonrası takımla çalışmalara çıkacağı gelen haberler arasında.

FOTOMAÇ

Merkel'in Afrin açıklamasına tepki

Galatasaray Başkanı: Tudor bize dava açtı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray Başkanı: Tudor bize dava açtı

Galatasaray Başkanı: Tudor bize dava açtı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Tudor ile ilgili açıklamada bulundu.

Aykut Kocaman patladı: Buna razı olamam

Aykut Kocaman patladı: Buna razı olamam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman fena patladı.

 

Fikret Orman açıkladı! Caner'e ceza geliyor

Fikret Orman açıkladı! Caner'e ceza geliyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan yeni talepler sundu

Beşiktaş'ta Oğuzhan yeni talepler sundu

Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup için yönetim harekete geçti.

 

Beşiktaş Başkanı: Şampiyonluğu alacağız

Beşiktaş Başkanı: Şampiyonluğu alacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili açıklama yaptı.

Şenol Güneş'ten sert sözler: Kendinize gelin!

Şenol Güneş'ten sert sözler: Kendinize gelin!

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, takım oyuncularını uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya