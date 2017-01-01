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Fenerbahçeli oyuncular da o bölgedeydi

Fenerbahçeli oyuncular da o bölgedeydi.16103
  • Giriş : 01.01.2017 / 12:09:00

Fenerbahçeli üç ünlü WNBA oyuncusu, Reina'nın yanında bulunan gece kulübünde eğleniyordu.

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Fenerbahçeli oyuncular, Reina'nın yakınında bulunan bir gece kulübünde yeni yılı kutluyordu.

İstanbul'daki Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında Basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduğu ortaya çıktı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler.

AP'ye konuşan üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler.

Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor.

Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarını da belirtti.

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