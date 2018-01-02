Fenerbahçeli oyunculara prim şoku!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Osmanlıspor maçının ardından verdiği prim sözü, Atiker Konyaspor ile alınan birer puanla hayal oldu.
TAKIMIN 6’da 5’te kalmasına çok sinirlenen başkan, yönetici arkadaşlarına ‘Seriyi tamamlayamadıkları için primi unutsunlar’ dedi. Bunun üzerine futbolcular soluğu başkanın kardeşi Ali Yıldırım’ın yanında aldılar. Asbaşkana “Bizim derdimiz para değil ancak bu çıkışımızın ödüllendirilmesini istiyoruz” dediler. Ali Yıldırım, ağabeyini ikna etmek için çaba sarfetse de başkanın inadı henüz kırılmadı. Prim vermeye sıcak bakmayan Aziz Yıldırım’ın, 2. yarının başında seri galibiyetler gelmesi üzerine takıma primleri dağıtması bekleniyor.
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