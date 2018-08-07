Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın yeni adresi
Fenerbahçe'de top koşturan, uzun zamandır ise gerek sakatlığı gerekse başka sorunlardan dolayı forma giyemeyen Ozan Tufan'ın adresi belli oldu.
İngiliz basını West Bromwich'in Ozan Tufan için 2,5 milyon sterlin önerdiğini yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.
Bu yıl Premier Lig'den düşen ve gelecek yıl tekrar Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Bromwich, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapsını çaldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich'in oldukça ciddi olduğu belirtilirken sarı-lacivertli kulübe 2,5 milyon sterlin teklif ettiği yazıldı. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor.
VERİMLİ OLAMADI
İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında F.Bahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı. Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim. F.Bahçe'nin hocası Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi.
VATAN
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