Fenerbahçeli Persie: Beşiktaş stres altında
Fenerbahçe'de top koşturan Robin Van Persie, derbiyi yorumladı ve Başakşehir mağlubiyetinden sonra Beşiktaş'ın büyük stres altında olduğunu söyledi.
Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı, pazar günkü Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu. Robin Van Persie, son maçında takipçisi Başakşehir’e 3-1 yenilen Siyah-Beyazlılar’ın şu anda büyük bir stres altında olduğunu öne sürdü. Tecrübeli forvet, “Pazar günü hem Beşiktaş için hem de bizim için kritik bir gün olacak. Ancak biz her şeye rağmen daha rahat olan tarafız. Çünkü Beşiktaş’ı şampiyonluk yolunda tehdit eden ve nefeslerini enselerinde hissettikleri bir Başakşehir var” diye konuştu. Van Persie, Galatasaray gibi Beşiktaş’ın da kendilerine karşı mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağını, bunun da Fenerbahçe’nin avantajı olduğunu dile getirdi.
11’e dönmek istiyor
Robin Van Persie, cezası nedeniyle Rize maçında görev yapamamıştı. O karşılaşmada yerine oynayan Sow 2 gol birden atınca, Hollandalı yıldızın 11’deki yeri tehlikeye girdi. RvP, her şeye rağmen derbide formasını geri almaya kararlı. Van Persie’nin en büyük avantajı, kupadaki Beşiktaş derbisinde takımının tek golünü atarak turu getirmesi ve Siyah-Beyazlılar’a Vodafone Arena’daki ilk yenilgiyi tattırmış olması. Yine de Van Persie ile Sow arasında büyük bir rekabet yaşanacak.
FANATİK
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