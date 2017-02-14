Fenerbahçeli Persie: Hala korku içindeyim
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda ön plana çıkan Fenerbahçeli oyuncu Van Persie ilk kez konuştu.
Derbide olanları “Acayip” diye yorumlayan F.Bahçeli yıldız, niye konuşup kendini savunmadığını espri ile yanıtladı: Korktum! Hâlâ da korku içindeyim. Beni yine cezalandırmayacaklarını kim garanti edebilir.
“Rakip takım taraftarlarına hakaret”ten 3 maç ceza alan, eylemi Tahkim Kurulu tarafından daha sonra “sportmenliğe aykırı hareket”e çevrilip cezası 2 maça düşürülen Van Persie, bu duruma da sessiz kalmayı tercih etti. Peki RvP, neden uzun süre suskun kaldı? Tecrübeli futbolcu, bu duruma espriyle karışık şu şekilde cevap verdi:
BEN KİMSEYE KİN TUTMAM
“Beşiktaş’la oynadığımız maçta gerçekten de çok acayip şeyler yaşandı. Maç neden bu kadar gerildi, olaylar neden bir anda büyüdü anlamış değilim. Zaten Türk futbolunda olan birçok şeyi anlamıyorum. Çocukça şeyler oluyor. İnsanlar futbolla değil kavgayla ilgileniyor, gerilimle ilgileniyor. Tamam, Futbol bu yanıyla da ilgi çekicidir ama burada her şey çok fazla abartılıyor.
Ben sahada olanın sahada kalmasından yanayım, bunu herkes bilir. Kimseye kin tutmam. Ama görüyorum ki zorla bir şeylerin ters gitmesi isteniyor. Düşman değiliz ki… Tosic de Oğuzhan da benim arkadaşlarım. Aramızda bir şeyler yaşandı ama artık bitti. Ceza aldıktan sonra ‘Niye sustun, niye kendini savunmadın?’ diyorlar. Bunu yapamazdım; çünkü korktum! Şu an bile korku içindeyim. Şaka tabii ama beni yine cezalandırmayacaklarını kim garanti edebilir.”
KEŞKE OYNAYABİLSEYDİM
Aldığı 3 maç ceza Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirilen Robin Van Persie, Bursaspor maçında oynayamadı. Bu karşılaşmada forma giyememek sarı-lacivertli yıldızı çok üzdü. RvP, “Birçok kez sakatlıklardan ve benzer gerekçelerden dolayı oynayamadım. Bu kez de anlamsız bir ceza nedeniyle yoktum. Tam da formda olduğum dönemde bunların başıma gelmesi kahredici. Çok üzgünüm. Sahada yer alıp arkadaşlarıma yardımcı olmak isterdim” açıklamasını yaptı. Van Persie’nin cezası Kasımpaşa maçıyla dolacak.
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