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Fenerbahçeli Persie'ye suç duyurusu!

Fenerbahçeli Persie'ye suç duyurusu!.18462
  • Giriş : 09.02.2017 / 16:52:00

Olaylı derbiye damga vuran Van Persie ile ilgili önemli bir karar alındı.

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Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde çıkan olayların depremi futbol camiasını sallamaya devam ediyor. Maça damga vuran Van Persie hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Kulubü Kongre Üyesi Avukat Ömeralp Pulotoğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie hakkında, ‘toplum değerlerini aşağılama’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Persie’nin toplum değerlerini aşağıladığı belirtilerek, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, kanunlara uymamaya tahrir ve hayasızca hareketler suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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