Facebook Twitter Rss

Fenerbahçeli Salih: Hoca hemen değişti

Fenerbahçeli Salih: Hoca hemen değişti.22129
  • Giriş : 31.12.2016 / 09:50:00

Fenerbahçeli genç oyuncu, teknik direktöre sitemde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Salih Uçan, hakkında yapılan sert eleştiriler üzerine isyan bayrağını açtı.

Salih yaptığı açıklamada bir maç kötü oynadığı için hocanın değiştiğini aslında iyi çalıştığını söyleyerek kendini savundu.

Genç yıldız, Menemen maçı sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Bir maç kötü oynadım sonra hoca değişti. Yeni gelen hoca direkt sonuç almak isteyecektir. Ben de 1-2 maç kötü oynayınca dışarıda kaldım. Ben iyi çalışıyorum, 'Salih oynamıyorsa, çalışmıyor' diyorlar. Öyle bir şey yok. Transfer haberleri beni etkilemiyor. Haberlerin hepsi yalan. Teklif de almadım."

Cezaevindeki Demirtaş'tan ilk görüntü

Savunma Bakanı Namaz Dağı'nda

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!

Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!

Teknik adam Ersun Yanal, Trabzonspor'da zor günler geçiriyor.

Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum

Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum

Samuel Eto'o, Antalyaspor yönetimine Beşiktaş için rest çekti.

 

Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!

Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!

Şampiyon futbolcu Ferdi Kübler 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gomez'in mesajı Beşiktaş'ı heyecanlandırdı

Gomez'in mesajı Beşiktaş'ı heyecanlandırdı

Alman futbolcu Gomez'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

 

Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması

Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması

Arda Turan, basında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Menemen Belediyespor'u konuk etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya