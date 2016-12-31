Fenerbahçeli Salih: Hoca hemen değişti
Fenerbahçe'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Salih Uçan, hakkında yapılan sert eleştiriler üzerine isyan bayrağını açtı.
Salih yaptığı açıklamada bir maç kötü oynadığı için hocanın değiştiğini aslında iyi çalıştığını söyleyerek kendini savundu.
Genç yıldız, Menemen maçı sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Bir maç kötü oynadım sonra hoca değişti. Yeni gelen hoca direkt sonuç almak isteyecektir. Ben de 1-2 maç kötü oynayınca dışarıda kaldım. Ben iyi çalışıyorum, 'Salih oynamıyorsa, çalışmıyor' diyorlar. Öyle bir şey yok. Transfer haberleri beni etkilemiyor. Haberlerin hepsi yalan. Teklif de almadım."
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