Fenerbahçeli Van Persie ülkesine döndü!
Fenerbahçe'de forma giyen Robin Van Persie, dedesinin rahatsızlandığı haberi üzerine ülkesi Hollanda'ya gitti.
Hollanda Hava Yolları'na ait bir uçakla Amsterdam'a giden Van Persie'nin dedesinin sağlık durumu hakkında bir bilgi olmadığı öğrenildi.
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