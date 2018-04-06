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Fenerbahçeli Volkan Demirel kararını verdi

Fenerbahçeli Volkan Demirel kararını verdi.21586
  • Giriş : 06.04.2018 / 15:38:00

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel kararını verdi.

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Beşik Modelleri

Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan deneyimli kaleci Volkan Demirel'in gelen tekliflere rağmen takımda kalmak istediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel, gelen teklifleri reddediyor.

Fenerbahçe ile görüşmeden başka bir takımla transfer görüşmesi yapmayacağını yakın çevresine açıklayan Demirel için gelen en büyük teklif ise Arap yarımadasından...

Fenerbahçe 'de 500. maçını geride bırakan Volkan Demirel , yeni sözleşme bekliyor ve bu talebini de geçtiğimiz günlerde basın toplantısında dile getirmişti.

Volkan Demirel, kendisine gelen tekliflere rağmen en az 40 yaşına kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyor.

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