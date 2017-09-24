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Fenerbahçeliler Şenol Güneş'e saldırdı

Fenerbahçeliler Şenol Güneş'e saldırdı.17507
  • Giriş : 24.09.2017 / 10:04:00

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik adam Şenol Güneş'e saldırdı.

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Sepet Beşik

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası bir grup Fenerli taraftarın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e saldırmak istediği iddia edildi.

Karşılaşmanın ardından, Beyaz TV'nin iddiasına göre, Fenerbahçe Stadı'ndaki otoparkta bulunan Şenol Güneş'e bir taraftar saldırmak istedi. Bu sırada Şenol Güneş'in taraftara herhangi bir şey söylemediği ve duruma çevredekilerin müdahale ettiği belirtildi.

Bu sırada Beşiktaş'ta tercüman olarak görev yapan Halil Yazıcıoğlu'nun "Terbiyesizler, Vodafone Park'a gelin de taraftar görün" dediği ifade edildi.

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