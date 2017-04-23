Fenerbahçeliler TT Arena'ya doğru yola çıktı!
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maçına dakikalar kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar Türk Telekom Arena'ya otobüslere binerek stada hareket etti.
Öğle saatlerinde Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı önünde toplanan yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçeli taraftar, kendilerini bekleyen 35 belediye otobüsüne kontrollü bir şekilde binerek TT Arena'ya doğru yola çıktılar.
Taraftarlar tezühüratlarıyla takımlarına destek olurken, bir otobüsün camının kırıldığı görüldü.
Taraftarlar otobüsün camını kırdıktan sonra, çerçevenin kenarında kalan cam parçacıklarını da ayaklarıyla temizleyerek dışarıya döktüler.
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