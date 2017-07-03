Fenerli Emenike Yunanistan ekibine gidiyor
Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, Yunanistan ekibine gidiyor. Ünlü oyuncu, Olympiakos ile anlaşma yarın sözleşme imzalayacak.
Nijeryalı futbolcunun yarın resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
NTVSPOR
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