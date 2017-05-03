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Fenerli Lens: PSV'ye koşa koşa giderim

Fenerli Lens: PSV'ye koşa koşa giderim.23052
  • Giriş : 03.05.2017 / 14:51:00

Fenerbahçeli Lens, transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'de top koşturan tecrübeli futbolcu Jeremain Lens, transfer iddialarına ilişkin konuştu ve Hollanda'ya gitmesi durumunda PSV'ye koşa koşa gideceğini ama henüz zamanının gelmediğini belirtti.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sonlanacak Jeremain Lens, transfer sezonunda nereye imza atacağı en çok merak edilen futbolcuların başında geliyor. Bonservisini elinde bulunduran Sunderland'in Premier Lig'de küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine Hollandalı yıldızın geleceği için nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

Lens daha önce alt liglerde oynamayacağını söylemiş ve "Sunderland küme düşerse Fenerbahçe'ye transferim kolaylaşır" ifadesi kullanmıştı. Ancak italyan ekipleri Napoli ve Roma bu oyuncunun peşinde.

Fenerbahçe'nin yıldızını Beşiktaş da isteyip "Şampiyonlar Ligi"nde oynama kozunu kullanırken, FFP nedeniyle kiralık metodunu benimseyen Galatasaray da hem ezeli rakibinin kozunu alıp hem de güçlenmeyi tercih ediyor. 

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