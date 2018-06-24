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Fenerli oyuncu 27 yaşında hayatını kaybetti

Fenerli oyuncu 27 yaşında hayatını kaybetti.11557
  • Giriş : 24.06.2018 / 10:50:00

Eski Fenerbahçeli oyuncu Gazmend Sinani, 27 yaşında hayatını kaybetti.

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Beşik Modelleri

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 2.06 boyundaki Arnavut asıllı oyuncu Gazmend Sinani, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Okçu, Fenerbahçe tarafından Türkiye'ye getirilmiş, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Yıldız Milli Takımımızda da oynamıştı.

Geçen sezon Muğla Ormanspor'da oynayan oyuncu Kosova'da geçirdiği Trafik Kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

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