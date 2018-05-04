Fenerli oyuncudan Beşiktaş'a şok sözler
Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, yarım kalan Beşiktaş derbisi ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
Josef, Ülker Stadyumu'nda yarıda kalan ve daha sonrasında Beşiktaş'ın 57. dakikadan itibaren tekrarına çıkmadığı derbi mücadelesiyle ilgili Siyah Beyazlıları eleştirdi.
"Bunlar, onların stadyumunda da oldu." diyen Brezilyalı futbolcu, "Ancak biz sahayı terk edip oynamayacağız demedik." ifadelerini kullandı.
Maçın tekrarının doğru karar olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, bununla birlikte "Keşke böyle bir problem hiç yaşanmamış olsaydı." şeklinde konuştu.
Souza, bununla birlikte seyircilerin sahaya gerçekten müdahale ettiğini belirtti. Brezilyalı yıldız, bununla birlikte aynı durumun Türkiye'deki hemen her statta yaşandığını söylerken şunları kaydetti:
"Ne yazık ki bunlar, normal hâle geldi. Taraftarlar, rakip oyuncu korner atmaya giderken sahaya yabancı madde atıyor. Ama bu sadece bizde değil, hemen her takımın stadında oluyor."
"Stadımızda yaşananlar maalesef daha büyük probleme neden oldu çünkü bu sefer işin içinde rakip takımın teknik direktörü vardı. Daha önce Fenerbahçe antrenörü de başına darbe almıştı ama oyun devam etmişti."
FANATİK
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