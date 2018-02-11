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Fenerli Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu

Fenerli Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.16990
  • Giriş : 11.02.2018 / 16:24:00

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen ve bir dönem takımda istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla yeniden sahalara dönüyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında kulüp bulamayınca yönetimin, teknik heyete affedilmesi yönünde görüş bildirdiği Ozan Tufan, önümüzdeki hafta takıma katılıyor.

Hafta içinde Aykut Kocaman ile bir araya gelecek olan Ozan, bu görüşme sonrası yeniden takımla çalışmalara başlayacak. Ozan şimdilik Dereağzı'nda idman yapıyor.

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