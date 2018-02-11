Fenerli Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de forma giyen ve bir dönem takımda istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan sarı-lacivertli formayla yeniden sahalara dönüyor.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında kulüp bulamayınca yönetimin, teknik heyete affedilmesi yönünde görüş bildirdiği Ozan Tufan, önümüzdeki hafta takıma katılıyor.
Hafta içinde Aykut Kocaman ile bir araya gelecek olan Ozan, bu görüşme sonrası yeniden takımla çalışmalara başlayacak. Ozan şimdilik Dereağzı'nda idman yapıyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi ona bağlı
Golcü oyuncu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi milli takıma bağlı.
Dilmen'den Orman'a: Büyük konuşmayacaksın
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fikret Orman ile ilgili konuştu.
Şenol Güneş'ten Talisca yanıtı: Yer bulamadı
Teknik adam Şenol Güneş, Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.
Menajerden olay iddia: Beni Beşiktaş'a götür
FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Belhanda'ya ödenen bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulu
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kariyer gecesi!
Cleveland Cavaliers formasıyla ilk kez bir maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu, rekorlarla dolu