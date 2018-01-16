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Fenerli Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor!

Fenerli Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor!.20877
  • Giriş : 16.01.2018 / 09:50:00

Takımda istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan, İspanyol ligine gidiyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı oyuncu Ozan Tufan'ın dünyanın en iyi liglerinden La Liga'ya gideceği iddia edildi.

Teknik Direktör Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa’nın teklifini de geri çeviren genç oyuncu bir süredir Avrupa ekipleri ile temas halindeydi. İspanya’nın Leganes takımının Ozan’ı sezon sonuna kadar kiralamak istediği, görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Ozan Tufan, Avrupa yolcusu... Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan genç isim bir süredir İspanyol ve İngiliz kulüpleri ile temas halindeydi... Teknik Direktör Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa’nın teklifini geri çeviren Ozan, kendisine Avrupa’dan gelen önerileri değerlendiriyordu.

Menajer Ahmet Bulut ile yollarını ayıran Ozan, kısa bir süre önce Perisic, Kalinic ve Handanovic gibi isimlerin menajerliğini yapan Fali Ramadani ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Ramadani ardından yeni futbolcusu adına İspanyol ve İngilizlerle görüşmeleri yürütüyordu. Özellikle La Liga ekiplerinden Leganes’in Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği, genç oyuncunun da gelen teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Şu an ligde 12. sırada bulunan Leganes’in Ozan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı bildirildi.

Fenerbahçe’de yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret kazanan Ozan Tufan, maç başları da eklendiğinde toplamda 2 milyon euroluk net gelirin sahibi oluyordu. Genç futbolcu, kariyerini Avrupa’da sürdürebilmek adına bu maaşından daha azına bir Avrupa takımına gitmeye hazır.

Paranın kendisi için ikinci planda olduğunu ifade eden futbolcunun bu yüzden İspanya’da top koşturması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Sezon başı İspanya’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan, yaz aylarında İspanyolca dersleri bile almıştı.

Bu arada milli futbolcunun, yurt içinde birçok takımla adı geçmişti. Ozan, Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de oynayacağını belirtip dolaylı yoldan gelen teklifleri geri çevirerek rotayı Avrupa’ya kırdı

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