Fenerli Persie'nin maaşını FİFA ödeyecek
Fenerbahçe'de uzun zamandır sakatlık yaşayan ve forma giyemeyen Robin Van Persie'nin maaşını FİFA'nın ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklenen performansını sergileyemeyen Robin Van Persie’nin bir aylık maaşını FIFA ödeyecek. Milli maçta sakatlanan ve sakatlık süresi 28 günü geçen Robin Van Persie’nin 560 bin Euro’luk aylık maaşı FIFA tarafından karşılanacak.
Hollandalı futbolcu ülkesinin Fransa ile 31 Ağustos’ta oynadığı mücadelenin 64. dakikasında Vincent Janssen’in yerine oyuna dahil olmuştu. Sakatlanan ve karşılaşmayı bu şekilde tamamlayan 34 yaşındaki forvet, sahalardan 3 hafta uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak RvP bu tarihler içinde sahalara dönemedi. Sakatlığı FIFA’nın maaşını ödemeye yükümlü olduğu 28 günlük süreyi aştı. Dün itibarıyla bu rakam 31’i buldu. Sarı- lacivertli yönetim, FIFA’ya Van Pearsie’nin sakatlığı için ön bilgilendirme yapmıştı. Şimdi doktor raporları ile bu durum resmileştirilerek FIFA’ya başvuru yapılacak.
Sarı-lacivertliler, yasal haklarının FIFA’nın belirlediği şartların oluştuğunu belirterek Robin Van Persie’nin maaşının kendilerine ödenmesini isteyecek. Yapılacak resmi yazışmaların ardından FIFA’nın Hollandalı futbolcu için F.Bahçe’ye 560 bin euro’luk bir bedel ödemesi bekleniyor. Van Persie’nin sakatlık süresine göre FIFA’dan talep edilecek rakam gelecek dönem için revize edilecek.
FIFA’nın 2012 yılında uygulamaya başladığı, ‘Kulüp Koruma Programı’ 31 Ağustos 2018’e kadar geçerli. Bu programa göre oyuncunun sakatlığı dönemindeki maaşını FIFA ödüyor. Ancak FIFA’nın istekleri var. Bunların başında futbolcunun 28 gün sahaya çıkmaması önemli bir kriter. RvP’de bu rakam dün itibarıyla 31 güne ulaştı. Ayrıca FIFA, hem kulüpten hem de federasyondan sakatlık raporu istiyor. Ödenecek sigorta bedeli de futbolcunun yıllık maaşı üzerinden, günlüğü 20 bin euro’yu geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.
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