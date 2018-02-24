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Fenerli Souza: Beşiktaş bizi yenemiyor

Fenerli Souza: Beşiktaş bizi yenemiyor.14767
  • Giriş : 24.02.2018 / 17:39:00

Fenerbahçeli oyuncu Josef De Souza, Beşiktaş derbisi ile ilgili iddialı konuştu.

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Beşik Modelleri

Derbiye ramak kaldı. Fenerbahçeli oyuncu Josef De Souza, yarın karşı karşıya gelecekleri Beşiktaş ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, yarın oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde ESPN Brezilya'ya özel bir röportaj verdi.

Sarı Lacivertli futbolcu, röportajda Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirtirken "İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar." sözleriyle rakiplerine gözdağı verdi.

Derbide sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen Josef, bununla birlikte şampiyonluk düğümünün ligin son haftalarında çözüleceği tahmininde bulundu.

De Souza, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağına yönelik soruya ise temkinli bir cevap verdi.

29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Tite'nin Brezilyalı futbolcuları izlemesi için Vodafone Park'a gözlemci göndereceğinin hatırlatılması üzerine şu sözleri kullandı:

"Brezilya'da benim mevkiimde forma giyen çok sayıda iyi oyuncu var. Fakat ben de iyi bir performans sergileyerek Tite'nin kafasında soru işaretleri bırakmak istiyorum."

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