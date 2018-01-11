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Fenerli Van Persie için o kulüpten açıklama

Fenerli Van Persie için o kulüpten açıklama.22937
  • Giriş : 11.01.2018 / 09:06:00

Fenerli Van Persie için Hollanda ekininden önemli bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe'de forma giyen ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonucu takımdan gönderilmesi beklenen Van Persie için açıklama geldi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un Futbol direktörü Martin Van Geel, Fenerbahçe'de forma giyen Robin Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
   
Hollanda'nın RTV Rijnmond kanalına konuşan Van Geel, "Aylardır Van  Persie ve ekibiyle çok sıkı görüşme içerisindeyiz. Görüşmelerin sonucunun olumlu  olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

Feyenoord'da herkesin Van Persie'nin takıma gelmesine destek verdiğini  söyleyen Van Geel, "Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman  açıktır. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve ekibi bununla  ilgili defalarca açıklama yaptı. Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de  ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.

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