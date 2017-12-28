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Fenerli Van Persie tesiste sigara içiyor!

Fenerli Van Persie tesiste sigara içiyor!.22937
  • Giriş : 28.12.2017 / 15:08:00

Fenerbahçeli oyuncu Robin Van Persie tesiste sigara içiyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen ve yaptığı hareketlerle taraftarın da gözünden düşen Robin Van Persie, tesislerde yaptıklarıyla sınırı aştı.

Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin antipatisini toplayan Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı.

Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti.

Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı.

Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı!

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