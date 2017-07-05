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Fenerli Volkan Şen, Beşiktaş'a geliyor

Fenerli Volkan Şen, Beşiktaş'a geliyor.17253
  • Giriş : 05.07.2017 / 09:27:00

Beşiktaş Kulübü, Fenerli futbolcu Volkan Şen için harekete geçti.

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Şampiyonluğu elde ederek 3. yıldızı formasına takan Beşiktaş yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Beşiktaş şimdi de Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen'in peşine düştü.

Sarı-Lacivertliler’in gelecek sezonki kadroda düşünmediği oyunculardan biri olarak konuşulan Volkan’ın, Bursaspor’da beraber çalıştığı teknik direktör Şenol Güneş’le yeniden bir araya gelmek istediği öğrenildi.

Kariyerinde zirve yaptığı dönemi Güneş’in kanatları altında yapan 29 yaşındaki futbolcuya, tecrübeli teknik adamın da sıcak baktığı bildirildi.

Siyah-Beyazlı yöneticilerin ise 2018’de sözleşmesi bitecek olan Volkan’a, “Fenerbahçe     ile bonservis sorununu çöz, gerisi kolay” dedikleri bildirildi. Milli futbolcunun yakında Fenerbahçe ile görüşüp, bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.  

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