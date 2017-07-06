Fenerli yönetici açıkladı: Beşiktaş'a gidebilir
Volkan Şen'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'dan yanıt geldi.
Mahmut Uslu, "Lens'in menajeri ile 5-6 kez konuştuk. Başta yüksekten uçuyorlardı. Şimdi istediğimiz seviyeye geldi. Ama kulübü Sunderland'in çözülmesi lazım" dedi.
Sarı lacivertli takımın yöneticisi Uslu, Paris Saint Germain'in yollarını ayırma kararı aldığı Ben Arfa'nın transferiyle ilgili "Eskiden gündemimize gelmişti. Ben Arfa'yı nerede oynatacağız ki... Gündemimizde yok" şeklinde konuştu.
Uslu, transfer çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladıklarını sözlerine eklerken, Volkan Şen'in Beşiktaş'a gitmesi ve yeniden Şenol Güneş ile çalışması ihtimali sorusuna, "Volkan Şen Beşiktaş'a gidebilir." cevabını verdi.
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